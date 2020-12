Piesport: Brand im Weinberg

In this topic, we are going to talk about dissertations and how you can Writing A Doctoral Thesis. We all know that the dissertation is the last step before you get that Ph.D. The Ph.D. always requires a special doctoral effort such as the dissertation and we know that you will certainly have a good look on the Internet before you seek any help. That is why we chose to write about our services Am 3. Dezember wurde durch die Rettungsleitstelle ein Feuer in der Gemarkung Piesport, unterhalb der B 53, zwischen Piesport und Neumagen gemeldet. Die Brandstelle befand sich im Distrikt "Im Weiher", Flur 10.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an zwei nebeneinanderliegenden Feuerstellen insgesamt ca. 100 Weinbergspfähle (mit Teerspitzen), als auch etliche Laminatpanelen gebrannt haben. Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort.

Im Einsatz war die Feuerwehr Piesport mit 12 Kräften und die Polizei Bernkastel-Kues.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bernkastel-Kues, Tel. 06531-95270 zu wenden.

