Piesport: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagnachmittag befuhr der junge Mann die L50 aus Piesport kommend in Richtung Klausen. In einer Rechtskurve geriet dieser in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Auto. Der Biker verletzt sich an der Schulter und wurde zur Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und Polizei Bernkastel-Kues.

(red)