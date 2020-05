Online-Führungen durch die Moselregion

Die ersten Online Führungen der Serie „Moselguides on Tour“ sind als Videos auf Youtube auf dem Kanal „Moselregion Traben-Trarbach Kröv“ veröffentlicht. Die Region kann ganz bequem von zu Hause aus entdeckt werden und Lust auf Urlaub machen, wenn es wieder möglich ist. Die Kollegen zeigen u.a. die Frühlingsarbeiten in den Weinbergen, einen Ausflug in die Unterwelten von Traben-Trarbach, Einblicke in den Jugendstil in Traben-Trarbach, interessante Geschichten zu Succelus aus Kinheim, den aufständigen Frauen in Kröv und Geschichten aus den Heimatstuben Enkirch uvm.



In der aktuellen Lage, die für alle Touristiker besonders schwierig ist, werden alternative Ideen gefunden, um zum Einen den örtlichen Tourismus zu unterstützen und zum Anderen die Region für die Zeit zu rüsten, wenn Reisen wieder möglich ist. In Zusammenarbeit mit dem Audio Vertrieb Blumberg aus Kinheim und den örtlichen Kultur- und Weinbotschaftern sowie Gästeführern aus den Orten, werden Kurzvideos gedreht, um die Region auch virtuell von zu Hause näher kennenzulernen und Interesse zu wecken. Die Kurzvideos machen Lust auf einen hoffentlich bald wieder möglichen Besuch von zahlreichen Gästen in der Region und zeigen neben möglichen Aktivitäten auch spannende und vielleicht noch unbekannte Orte.

Aktuell werden weiterhin Videos aufgenommen zu verschiedenen Themen, so dass wöchentlich ein neues Gebiet entdeckt werden kann. Aktuelle Informationen zur Veröffentlichung sind auf den Sozialen Medien einsehbar (Facebook, Instagram und Youtube – Moselregion Traben-Trarbach Kröv).

(red)