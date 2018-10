Pkw beschädigt Tankstelle und flüchtet

VG Traben-Trarbach. Am frühen Mittwochmorgen kollidiert gegen ca. 04.10 Uhr ein PKW mit der ED-Tankstelle in Traben-Trarbach in der Rißbacher Straße. Der Fahrer verliert offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve vor der Tankstelle die Kontrolle über den PKW und beschädigt in der Folge die technische Einrichtung derselben. Hiernach flüchtet der Verursacher von der…

weiterlesen