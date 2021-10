Programm für den Winter-Wein-Zauber in Traben-Trarbach

Auch wenn der 10. Mosel-Wein-Nachts-Markt – Der Weihnachtsmarkt in der Traben-Trarbacher Unterwelt – erneut auf das kommende Jahr verschoben wurde, lockt der diesjährige »Winter-Wein-Zauber« vom 26.11.2021 bis 02.01.2022 immer an den Wochenenden mit einem bunten Rahmenprogramm.

Während sich sonst die Kellertüren der Traben-Trarbacher Unterwelt für den Mosel-Wein-Nachts-Markt öffnen, laden in diesem Jahr verschiedene Winter-Glühweindörfer in weihnachtlichem Ambiente ein.

Sowohl der Parkplatz vor dem Stadthaus »Alter Bahnhof« als auch der Platz rund um den »Alten Stadtturm« verwandelt sich in ein beleuchtetes Winter-Glühweindorf. Rund um das Hotel Moselschlösschen und das Alte Rathaus warten Markt- und Genussstände, während sich die Brückenstraße in eine weihnachtliche Einkaufszeile verwandelt. Kulinarischer Genuss wird auch in den geöffneten Winter-Straußwirtschaften und Cafés großgeschrieben, in denen Winzer-(Glüh-)Wein und herzhafte, regionale Speisen direkt aus der Winzerküche gereicht werden.

Bei speziellen Themenführungen durch Traben-Trarbach gibt es allerhand zu entdecken: So finden jeden Freitag, Samstag und Sonntag Ausflüge in die »Traben-Trarbacher Unterwelt« und die Altstadt statt. Außerdem warten auch geführten Wandertouren, ein Kinder-Weihnachtsoratorium und der Nikolaus auf die großen und kleinen Besucher.

Weitere Informationen sowie das vollständige Kultur-Programm gibt es online unter:

www.traben-trarbach.de.