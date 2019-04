Spannende Rätsel im Escape-Room-Mosel in Traben-Trarbach

Drei Autos geklaut

Mendig. In den vergangenen Tagen sind in Mendig und Bell insgesamt drei Autos geklaut worden. Das teilt die Kriminalpolizei Mayen mit.In der Nacht zum Ostermontag, 22. April, wurde in der Genovevastraße in Bell ein grauer "VW Golf VII" entwendet und in der Nacht zum Mittwoch, 24. April, in der Heidenstock- und der Genovevastraße in Mendig zwei weitere Pkw. Dort handelte es sich um…