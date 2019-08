SWR3 Eis-Challenge:Traben-Trarbach hat Chance auf Gratis-Eis

Was ist die "SWR3 Eis-Challenge"?

Im Aktionszeitraum treten wochentags zwischen 14 und 17 Uhr drei verschiedene Firmen im Sendegebiet gegeneinander an. Live im Radio müssen sie ein Quiz zu unterschiedlichen Wissensgebieten wie Musik, Film und Co. lösen. Dabei dürfen ihnen die SWR3 Hörer tatkräftig zur Seite stehen: Via Facebook @SWR3) können sie ihre Tipps und Antworten einsenden und dabei mithelfen, den Eis-Truck zu ihnen in die Region zu holen. Wer die meisten Punkte erspielt, kann sich am nächsten Arbeitstag auf eine eiskalte Erfrischung zur Mittagszeit freuen. Eine halbe Stunde lang ist das "SWR3 Eis-Challenge"-Team vor Ort und verteilt Gratis-Eis an alle, die vorbeischauen.

Wer mitmachen möchte, kann sich bewerben

Bewerbungen sind ab sofort möglich unter www.SWR3.de. Weitere Informationen auf www.SWR3.de.

Kooperationspartner der Programmaktion ist Edeka Südwest.

red