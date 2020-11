Traben: Unfall mit Rollerfahrer

Am Freitagabend, 30. Oktober, 19.45 Uhr, befuhr in Traben ein 17-jähriger Rollerfahrer die K 65 am Busbahnhof vorbei und wollte der Vorfahrtsstraße in Richtung Köveniger Straße zu folgen. Aus der Straße "Am Bahnhof" fuhr ein VW Golf auf die K 65 und missachtete die Vorfahrt des herannahenden Rollerfahrers. Um eine Kollision zu verhindern bremste dieser stark ab und schleuderte zu Boden, wobei er sich leicht verletzte. Da es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gibt und zu diesem Zeitpunkt viel Fahrzeug- und Fußgängerverkehr herrschte, bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(red)