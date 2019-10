10.000 Euro für "Fly & Help"

Das geplante Programm mit Vorträgen, Musik und einer Tombola wurde aber durchgezogen, so dass an diesem Tag – trotz der Absage – ein riesiger Spendenbeitrag zusammenkam. Beim jetzt angesetzten Rundflug-Nachholtermin kamen 60 Passagiere doch noch auf ihre Kosten und einen Flug über ihre Heimat. An diesen beiden Tagen kam die Spendensumme von 10.000 Euro zusammen, die einem Schulbau des Reisebüros Herberholzschule in Ruanda zu Gute kommt, der in den nächsten Jahren gebaut wird. Am Freitag, 8. November, 19 Uhr, wird Reiner Meutsch im Rahmen einer Multivisonsshow in der Binninger Rosenthalhalle von der Fly & Help-Arbeit in einem Vortrag und mit Künstlern aus der ganzen Welt berichten. Eintrittskarten gibt es im Reisebüro Herberholz in Karden und im Röhrig-Baumarkt in Treis.

Foto: privat

