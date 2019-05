stp 15. Mai 2019 Artikel teilen





5.300 Euro für "Fly & Help"

Binningen. "Fly & Help" wörtlich genommen: Reiner Meutsch wollte in Binningen mit seinem Helikopter Rundflüge zugunsten seiner Stiftung anbieten. Das Angebot kam an, denn das Erleben der Heimat von oben war schnell ausgebucht. Soweit die Theorie, denn in der Praxis fielen die Flüge dem Dauerregen zum Opfer.