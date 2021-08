Auf Vallendar folgt Petrich

Manuel Petrich begann 2018, nach einem bereits abgeschlossenen Studium für Verfahrenstechnik, die Ausbildung als Brenner und Destillateur in der Kailer Brennerei. "In der Corona-Krise 2020 erarbeiteten beide Lehrlinge die Konzeption für die Herstellung von Desinfektionsmitteln. Eine tolle Erfahrung, wie Mario und Manuel diese Krise gemeistert haben und so einen wertvollen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung und der Sicherung des Unternehmens geleistet haben", lobt Hubertus Vallendar den Brenner-Nachwuchs.

Manuel Petrich arbeitet zunächst weiter in der Brennerei Vallendar und schaut erwartungsvoll in die Zukunft. "Mir ist es wichtig, dass ein Auszubildender nach der Lehre überall auf dieser Erde zurechtkommt", bemerkt Hubertus Vallendar zu den Zukunftsaussichten des Meisterlehrlings, der mit Begeisterung und Bodenständigkeit hinzufügt: "Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Ausbildung hier absolvieren durfte und freue mich auf die weitere Zeit in unserem tollen Team."

Weitere Informationen: www.vallendar.de

Foto: privat