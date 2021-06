Aus Indien an die Mosel

Pater Shijo wurde er am 31. Mai 1983 im südindischen Bundesstaat Kerala, als jüngster von drei Söhnen, geboren. 1998 trat er ins Priesterseminar ein und 2009 wurde er zum Priester geweiht. In der Pfarreiengemeinschaft Treis-Karden wird Pater Shijo, wie bereits sein Vorgänger Pater Bijesh, als Kaplan wirken. Pater Shijo ist sehr gespannt auf seine Aufgaben in den Pfarreien in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück. Bereits nach seinem ersten Gottesdienst meinte eine Besucherin, dass man in der Pfarreiengemeinschaft bisher immer ein sehr großes Glück mit den Patres aus dem fernen Indien hatte.

Foto: Heinz Kugel