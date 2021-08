In Dünfus haben sich Helga Becker und Maria Hermes der Aufgabe des Kümmerers angenommen. Sie sind in der Ortsgemeinde jetzt Ansprechpartnerinnen für Unterstützung und Hilfe bei der Alltagsbewältigung von älteren Menschen. Darüber hinaus möchten sie für Begegnungsmöglichkeiten, Austausch, Information, Spiel und Spaß sorgen sowie zu einem guten Miteinander in der Ortsgemeinde beitragen. Sie haben Zeit bei Arztbesuchen, beim Spaziergehen, zum Gottesdienst in die Kirche, beim Besuch auf den Friedhof zu begleiten. Einkäufe zu erledigen und Begegnungstage im Bürgerhaus anzubieten. VG-Bürgermeister Albert Jung und Ortsbürgermeister Marcus Cortnum danken Helga Becker und Maria Hermes für das Engagement.

Das Projekt "Der Kümmerer vor Ort" will in seiner Umsetzung ein Hilfesystem anbieten, um den Menschen bis ins hohe Alter einen Verbleib im vertrauten Wohnumfeld zu ermöglichen. In mittlerweile zehn Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Kaisersesch gibt es freiwillig tätige Frauen und Männer, die das Projekt unterstützen und vor Ort organisieren. Gemeinsam mit den Kümmerern bereitet sich die Verbandsgemeinde Kaisersesch ein Stück mehr auf den demografischen Wandel vor.

Informationen zu dem Projekt "Der Kümmerer vor Ort" unter: www.kaisersesch.de/kuemmerer

Foto: VG Kaisersesch