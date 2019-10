Kerstin Döring ist eine leidenschaftliche Hobby-Köchin. Zudem sind Kochsendungen ein fester Bestandteil ihrer Fernsehgewohnheiten. Kein Wunder, dass die gebürtige Ochtendungerin sich schon mehrfach für die Teilnahme an einschlägigen TV-Formaten beworben hat. Im Frühjahr diesen Jahres hatte sie in der ZDF-Küchenschlacht ihren ersten großen Auftritt. Hier erreichte sie den zweiten Platz. Ein Erfolg, der sie animierte, sich kurze Zeit später für die Teilnahme an der SAT1-Produktion "The Taste" zu bewerben. Hier gilt es einen kompletten Gang auf einem Löffel zu präsentieren oder wie die Fernsehmacher sagen "Kleine Löffel – großer Geschmack". "Das ging dann alles ganz schnell. Ich wurde Anfang Mai zum Casting und zum Probekochen eingeladen und wurde letztlich unter 1.750 Bewerbungen für die Sendung ausgewählt", erzählt Kerstin Döring.

Das alles war aber kein Selbstläufer, denn beim Probekochen musste sie Lammlachse mit Portweinjus, Polenta sowie ein Kräuter-Erbsensüppchen mit rotfleischiger Forelle auf einem Induktionsherd kochen. "Das hab ich zum ersten Mal gemacht", schmunzelt sie. Bei der Aufzeichnung wurden sowohl der Herd als auch der Backofen mit Gas betrieben. Noch eine neue Herausforderung für die Kailerin. Der Klippen waren damit aber noch nicht genug. Beim Aussteigen aus dem Produktionsbus zog sich Kerstin Döring eine schmerzhafte Knieverletzung zu. "Ein komplizierter Meniskusabriss am Hinterhorn mit Knorpelbeteiligung, wie sich später herausstellte", erzählt sie heute mit einem Lächeln auf den Lippen. Damals waren Schmerzmittel eine unverzichtbare Zutat, um die Aufzeichnung zu überstehen und die Jury mit Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Maria Groß zu überzeugen. Ihr Gericht: rosa gebratenes Lammfilet, Spitzkohlpolenta, Portweinzwiebeln und Parmesancracker... Am heutigen Mittwoch, 2. Oktober, 20.15 Uhr, ist die neue Staffel von "The Taste" in SAT1 zu sehen.

Foto: privat

www.sat1.de/tv/the-taste