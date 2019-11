Kripo veröffentlicht Täter-Fotos

Roes. Fast ein Jahr nach einem Einbruch in ein Haus in der Neustraße in Roes hat die Kriminalpolizei Mayen jetzt zwei Täterfotos veröffentlicht.Am Freitag, 7. Dezember 2018, wurde zwischen 18.13 Uhr und 18.27 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Neustraße in Roes eingebrochen. Drei bislang unbekannte Täter gelangten durch aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Haus und konnten…

