Mehr als 80 Einsätze im ersten Jahr

Die First-Responder-Gruppe des DRK-Ortsvereins Treis-Karden besteht seit Juli 2018. Binnen eines Jahres wurde sie zu mehr als 80 Einsätzen alarmiert. "Und nur zwei Einsätze davon konnten nicht bedient werden", stellte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jonas Büchel fest. Dabei ist dies keine Selbstverständlichkeit, da die Einrichtung der First-Responder auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis funktioniert.

Die Mitglieder der Gruppe werden zu den unterschiedlichsten Einsätzen gerufen. Alarmiert werden sie von der Integrierten Leistelle in Koblenz. Ihre Aufgabe ist es vor Ort bei lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Hilfe zu leisten. Der "Helfer vor Ort" wird zeitgleich mit dem hauptamtlichen Rettungsdienst zu Notfällen alarmiert, in denen sich ein Zeitvorteil für das Eintreffen der ehrenamtlichen Sanitäter ergibt. In diesem Fall eilt der First Responder, der verfügbar ist, zum Einsatzort, damit schnellstmöglich nach dem Absetzen des Notrufes ein Helfer vor Ort ist. Somit geht keine wertvolle Zeit verloren.

Die Palette der Einsätze ist breit gefächert: Angefangen beim Verkehrsunfall, über internistische und chirurgische Notfälle, bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand. "Mit so vielen Einsätzen haben wir nicht gerechnet", lautet das Fazit des 1. Vorsitzenden Jürgen Claßen, der sich zugleich von dem beispielhaften Engagement und Einsatz der jungen Leute und vom DRK-Bereitschaftsarzt Dr. Theodor Kastor, der ebenfalls als First-Responder in Treis-Karden mitarbeitet, begeistert zeigt. Bisher hat das örtliche Rote Kreuz bereits rund 1.500 Euro für die Ausrüstung der Helfer investiert und ist für jede Unterstützung dankbar. Zur Ersthelfergruppe, die vom Treis-Kardener DRK-Bereitschaftsleiter Jean-Paul Caspers initiiert wurde, gehören aktuell fünf ausgebildete Helferinnen und Helfer: Sophie Knob, Joyce Liesenfeld, Dr. Theodor Kastor, Jean-Paul Caspers und Jonas Büchel. Weitere DRKler befinden sich im Moment in der Ausbildung zum First-Responder.

Foto: J. Claßen

