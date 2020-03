Neuer Kirmeshauptmann gewählt

Fahrbahn der B 53 wird erneuert

Zell. Am Montag, 9. März, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der Bundesstraße 53 zwischen dem Kreisverkehr in Zell und dem Kreisverkehr in Alf. Die Baumaßnahme - auf einer Länge von rund 5,7 Kilometern - wird in fünf Bauabschnitte aufgeteilt und soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf circa 2,66 Millionen Euro.

