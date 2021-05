Versuchte Brandstiftung und Vandalismus

Gegen 1.28 Uhr hat eine Zeugin der Polizei Cochem gemeldet, dass sie Taschenlampenlicht an der Zilleskapelle sehen würde. Bei Überprüfung wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter im Außenbereich der Kapelle einen Teil der Dacheindeckung zerstörten. Auf dem Boden lagen angezündete Teelichter. In der Kapelle wurden diverse Sachbeschädigungen begangen - eine Mutter-Gottes-Statue beschädigt und eine Fensterscheibe eingeschlagen - und ein Gästebuch angezündet. Auf dem Buch wurde als Zündhilfe ein trockener Blumenschmuck gelegt, um den Brand zu beschleunigen. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr Treis-Karden gelöscht werden, ein Gebäudeschaden ist dank des entschiedenen Eingreifens der Feuerwehr nicht entstanden. In der Kapelle konnte weiterhin eine aus dem Gebetbuch herausgetrennte Seite vorgefunden werden, auf der mit Kugelschreiber das Wort JUDE geschrieben wurde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Tatnacht und Hinweisen, die zur Identifzierung von Tatverdächtigen führen können. Hinweise unter: 0 26 71 / 98 40.

Symbolfoto: Fotolia