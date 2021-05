Wilderei im Jagdrevier?

Die beiden Schlingen waren so an Bäumen angebracht, dass sich ein dicht daran vorbeiziehendes Stück Rehwild durchaus mit einem Lauf oder dem Kopf darin hätte verfangen können und dadurch letztendlich festgehalten oder sogar stranguliert worden wäre. Offenbar waren diese Schlingen auch ganz bewusst in dem dortigen Eichen- und Buchenbestand aufgestellt worden, da in diesem Waldbereich ein größeres Rehwildvorkommen erwartbar ist.

Hinweise an die Polizei in Cochem unter: 0 26 71 / 98 40.

