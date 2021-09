Beifahrer schwer verletzt

Der Fahrer der Arbeitsmaschine, die mit ihm und einem Beifahrer bestzt war, beabsichtigte, so die Polizei, nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen und verzögerte die Geschwindigkeit erheblich. Der Fahrer eines in die gleiche Richtung fahrenden Pkw erkannte dies vermutlich nicht und setzte zum Überholen an und es kam zu einer Kollision. Hierbei wurde ein Beifahrer der Arbeitsmaschine schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Schaufellader entstand leichter Sachschaden, das Auto wurde total beschädigt. Der Fahrer der Arbeitsmaschine und die Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Symbolfoto: Archiv