Corona-Impfungen im Landkreis Cochem-Zell gestartet

Ulmen. Am heutigen Dienstag starteten die Impfungen gegen das COVID-19-Virus durch mobile Impfteams im Landkreis Cochem-Zell im „Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Seeblick“ in Ulmen. Geimpft werden zunächst Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte der Alten- und Pflegeheime. Mehrere Senioren- und Pflegeheime im Landkreis Cochem-Zell haben inzwischen die Vorbereitungen für die Corona-Impfung abgeschlossen, so dass die mobilen Impfteams nun auch diese Einrichtungen aufsuchen können. Um möglichst alle gemeldeten Personen des Seniorenheimes – rund 195 Personen - an einem Tag zu impfen, wurde heute bereits ab 09:00 Uhr im Seniorenheim mit dem Impfen begonnen. Landrat Manfred Schnur, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen, Alfred Steimers sowie die Einrichtungsleiterin Helene Astapowski waren zum Impfstart vor Ort in der Eifelstadt. Alle drei freuten sich unisono, dass es nun endlich einen Lichtblick inmitten der Pandemie gibt, der uns Hoffnung für 2021 schenkt. Das Impfteam rund um Dieter Nickel (DRK Teamleiter), Dr. Alois Pitzen, Ulmen, Apotheker Thomas Hanhart (Adler-Apotheke Kaisersesch), Jennifer Schäfer (PTA, Adler Apotheke Kaisersesch), Apothekerin Dorothee Kratz (Ahorn-Apotheke Boppard-Buchholz, Burgapotheke Cochem) sowie Birgit Bock (PTA, Ahorn-Apotheke Boppard-Buchholz) ist seit heute früh im Einsatz. Darüber hinaus ist auch das Impfzentrum des Landkreises in Landkern bereits seit Mitte Dezember einsatzbereit. Auch hier starten ab Donnerstag, 07.01.2021 die Impfungen. Seit gestern sind Anmeldungen zur Impfung für Personen über 80 Jahren – die in ihren eigenen vier Wänden wohnen – möglich. Eine Terminvereinbarung ist telefonisch unter 0800 / 57 58 100 oder online über die Internetseite www.impftermin.rlp.de möglich.Am heutigen Dienstag starteten die Impfungen gegen das COVID-19-Virus durch mobile Impfteams im Landkreis Cochem-Zell im „Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Seeblick“ in Ulmen. Geimpft werden zunächst Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte…

