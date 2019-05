Einbrecher unterwegs

Ein Rathausfest, das rockt

Mechernich. In Mechernich wird am Samstag, 25. Mai, ab 13 Uhr ein großes Rathausfest gefeiert, das am Ende des Tages ab 17.15 Uhr so richtig rockt. Die Stadt Mechernich feiert an diesem Tag gleich zwei Jubiläen auf einen Schlag: Vor 50 Jahren wurde die erste kommunale Neugliederung durchgeführt und vor zehn Jahren das neue Rathaus anstelle des Vorgängerbaus errichtet. Zudem heißt es am Abend zum…