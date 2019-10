Erneuter Einbruch in Gaststätte

Ferienland Bernkastel-Kues gewinnt Outdooractive Award

Bernkastel. In Immenstadt im Allgäu sind am 24. September im Rahmen der Outdooractive Conference 2019 die Outdooractive Awards an Destinationen verliehen worden, die sich in besonderem Maße um die Digitalisierung ihres touristischen Angebots bemühen. Der 1. Platz ging an Arosa Lenzerheide (Graubünden), Platz 2 an das Ferienland Bernkastel-Kues an der Mosel und Platz 3 an den Tourismusverband Alpbachtal Tiroler Seenland.