Mehr Promille als PS

Büchel. Es ist Freitagabend, 18.30 Uhr, nahe der Ortschaft Büchel in der Eifel. Die Sonne verspricht ein schönes Wochenende. Doch für einige wird dieser Wochenwechsel anders als geplant. Grund ist eine blonde Frau, die mit einer Kelle in der Hand sämtliche Autofahrer, die an diesem Abend die B 259 befahren, anhält. Sie ist Polizeibeamtin und winkt die Fahrer freundlich in eine Seitenstraße des dortigen Gewerbegebietes. Dort erkennt jeder Autofahrer sofort, was los ist. Rund 20 Polizeibeamte, teils in Zivil, teils in Uniform, aber alle mit schusssicheren Westen, erwarten die Autofahrer zu einer Großkontrolle. Mal sind es die Bauarbeiter, die in einem Pritschenwagen mit vier Personen auf drei Plätzen sitzen und nicht angeschnallt sind, mal ein Mädchen, das offenbar Drogen genommen hat oder ein Mofafahrer, der mit mehr Promille als PS unterwegs ist. Bei den Kontrollen der Fahrer wird insbesondere darauf geachtet, ob irgendwelche Ausfallerscheinungen festzustellen sind, wie Polizeihauptkommissar Peter Schlüter erklärt. Und die Kontrolle brachte »Erfolge«: Es wurden drei unter Alkoholeinfluss und vier unter Drogeneinfluss stehende Fahrer festgestellt. Vier Fahrer hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Bei drei weiteren Personen wurden Drogen gefunden. Zudem wurden drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrsteuergesetz festgestellt.

