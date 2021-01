Neuer Chef der Ausbildungswerkstatt

college application essay writing service introduction get more coursework essay help how to write a high school application essay book Knechtges ist seit 1975 auf dem Fliegerhorst – zunächst als Zeitsoldat und seit 1983 in der Ausbildungswerkstatt, deren Leitung er 2012 übernahm. In seiner Dienstzeit hat er rund 1.500 Lehrlinge als Fluggerätemechaniker und Elektroniker ausgebildet. Den hohen Standard der Ausbildung habe er, so unter anderem der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, Oberst Thomas Schneider, maßgeblich mitgeprägt. In den Fachprüfungen hätten die Auszubildenden stets überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt. Gerd Feiten startete sein Berufsleben in der Ausbildungswerkstatt in Büchel, wo er eine Lehre als Flugzeuggerätemechaniker absolvierte. Zuletzt war er im "Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr" in Koblenz beschäftigt.

