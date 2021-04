Regelmäßige Corona-Tests

108 Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Eine COVID-19-Neuinfektion in der Gemeinde Roetgen, drei weitere Fälle in Simmerath, aber keiner in Monschau meldet der Krisenstab. Ab morgen gelten die verschärfte Regelungen der Bundes-Notbremse. Derweil endet der Lockdown in den Niederlanden: Die Krisenstäbe appellieren an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben!

weiterlesen