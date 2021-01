"Schilderwechsel" am Fliegerhorst

Why Should I Hire You to http://www.netzwerk-verkehrserziehung.at/?affordable-ghostwriters Online? We already talked about the quality of our writing team. Thats a good reason for you to conclude: Ill hire this service to do essay for me! But we know that you have requirements in addition to quality. We made sure to meet those, too. Missed deadlines are NOT our thing. We always complete the projects by the due date. You can contact us Schilder der Bundeswehr, die am Zaun zum Fliegerhorst Büchel hängen und auf denen vor einem militärischen Sicherheitsbereich gewarnt wird, wurden abgehängt und durch Schilder ersetzt, auf denen zu lesen war: "Achtung Massenvernichtungswaffen. Atombomben sind seit heute verboten". Die Gruppe agierte als "Delegation der Vereinten Nationen" und führte das UN-Emblem auf Schutzhelmen und auf den Schildern mit sich.

In Büchel werden US-Atomwaffen vermutet. "Ab heute sind Atomwaffen endlich auf der ganzen Welt geächtet. Die Vereinten Nationen haben sich verständigt, doch Deutschland und die USA boykottieren den Vertrag. Deshalb werden wir heute hier am Massenvernichtungslager in der Eifel tätig. Wir vertreten die Völker der Welt und nehmen einen Schilderwechsel vor ", erläutert Katja Tempel die Aktion. Die Aktionsgruppe fordert die Bundesregierung auf, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und entsprechend aus der Nuklearen Teilhabe auszusteigen und den Sitz in der Nuklearen Planungsgruppe aufzugeben.

Foto: privat