Schmuck und Bargeld geklaut

Lutzerath. Am Donnerstagabend, 7. März, zwischen 19 und 22.20 Uhr, wurde in Lutzerath in ein Wohnhaus in der Eichenstraße ein Einbruch verübt. Die unbekannten Täter drangen über eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise an die Polizei Cochem unter: 0 26 71 / 98 40. Themenfoto: Archiv

