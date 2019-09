Warnwesten für Erstklässler

In den vergangenen Jahren hatte die ADAC Stiftung ihren Ortsclubs beziehungsweise den Schulen die leuchtend gelben Sicherheitswesten zur Verfügung gestellt. Mit der Neuausrichtung der ADAC-Förderungen sei die Aktion, so der SFK Ulmen, leider für viele Grundschüler beendet – nicht so in Ulmen. Die Entscheidung des SFK-Vorstands sei schnell gefallen: "Die Sicherheit unserer Schulanfänger liegt uns sehr am Herzen", erklärte der Vorsitzende des SFK Ulmen, Dieter Reck. "Also haben wir beschlossen, die Warnwesten-Aktion auf eigene Kosten weiterzuführen. Außerdem sind wir alle Autofahrer und zum großen Teil auch Eltern oder Großeltern", heißt es weiter. Und so übergaben Dieter Reck, Daniela Böhme und Stefanie Schönfelder die Warnwesten, die den SFK-Ulmen-Schriftzug auf dem Rücken tragen, an die Lehrerinnen und ihre ABC-Schützen.

Foto: privat

www.sfk-ulmen.de