Westhöfer folgt auf Beuren

Update: Sattelanhänger-Brand auf der A 1 - Linke Spur frei

Hetzerath. Ein litauischer Sattelzug ist in der Nacht zum Montag gegen 2.10 Uhr kurz hinter dem Parkplatz Hetzerath in Fahrtrichtung Trier in Brand geraten. Wegen andauernder Lösch- und Bergungsarbeiten mussten beide Fahrbahnen bis in den späten Vormittag komplett gesperrt bleiben. Auf den Umleitungen bildeten sich längere Staus. Nach Begutachtung durch die Autobahnmeisterei Wittlich konnte die linke Fahrspur nun für den Verkehr freigegeben werden.