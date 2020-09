100 Jahre alt und kein bisschen leise

Werner Hubertus, Alfons Scherer, Engelbert Stülb und Peter Stork sind über 80 Jahre alt und der lebende Beweis, das Singen gesund ist und fit hält. Stork ist schon 70 Jahre im Verein und war 14 Jahre 1. Vorsitzender. Zahlen, die man beim MGV "Lyra" Zell-Kaimt gerne nennt, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen begeht. Eine Jubiläumsfeier des Männerchores, der seit 2018 von Eugenia Buling geleitet wird, musste aufgrund der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verschoben werden. Genau wie die offizielle Ehrung durch das Land. Die gab es für die Kaimter Sänger aber schon einmal vorab. Georg May vom Kultusministerium überreichte die mit dem Jubiläum verbundene Zelterplakette am Gründungstag an den 1. Vorsitzenden des MGV, Heinz Engel.

Fotos: Christa Herges