13 Mal Reifen beschädigt

Die betroffenen Fahrer stellten während der Fahrt fest, dass ein Reifen ihres Fahrzeuges Luft verliert. In der Werkstatt konnten jeweils Nägel oder Schrauben, die in den Reifen steckten, festgestellt werden. Wegen der hohen Anzahl an Beschädigungen und einem zeitlichen Zusammenhang sei, so die Polizeiinspektion Zell, anzunehmen, dass die Beschädigungen mutwillig verursacht wurden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Zell unter: 0 65 42 / 9 86 70.

Symbolfoto: Archiv