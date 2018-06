1,5 Millionen Euro für die Versorgungssicherheit

Der neue Transformator in der Umspannanlage Blankenrath verdoppelt die Leistung der Umspannanlage. Der steigende Bedarf an Energie, auch durch sich ansiedelnde Firmen, und immer höhere Einspeisung erneuerbarer Energien, stellen das Stromnetz derzeit vor große Herausforderungen, so der Verteilnetzbetreiber von "innogy". Dafür investiere das Energieunternehmen 1,5 Millionen Euro.

"Westnetz" erweitert die Umspannanlage in Blankenrath in eine sogenannte 110.000-Volt-Doppelstichanlage mit zwei Transformatoren, die jeweils eine Leistung bis zu 30 Megawatt liefern können. In einem Schaltgebäude wird die 20.000-Volt-Doppelsammelschienen-Schaltanlage untergebracht. Von hier aus erfolgt die Verteilung des Stroms in die Ortsnetzstationen. Die Umspannanlage wird aus der Ferne überwacht und gesteuert. So können die Experten aus der Netzleitstelle in Plaidt jederzeit die Auslastung der Umspannanlage prüfen und gegebenenfalls eingreifen. Bis zur Fertigstellung der Anlage einschließlich aller Netzumbaumaßnahmen wird es noch bis Ende des Jahres dauern.

Eine Umspannanlage ist Teil des Stromnetzes und dient der Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen. Denn die elektrische Energie wird auf ihrem Weg vom Kraftwerk, wo sie erzeugt wird, zum Endverbraucher auf mehreren Spannungsebenen transportiert, um eine möglichst verlustarme Übertragung zu erreichen. Die Umspannanlage in Blankenrath transformiert die elektrische Energie beispielsweise von 110.000 Volt auf 20.000 Volt. Für den einzelnen Verbraucher werden diese 20.000 Volt dann in Ortsnetzstationen auf 400 Volt umgespannt.

Foto: Westnetz

www.innogy.com