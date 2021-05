Ambulante Chirurgie eröffnet

Gerade im ambulanten Bereich leide die Region immer mehr unter einem akuten Fachärztemangel. Hier könne das Versorgungszentrum einen wichtigen Beitrag leisten: Neben der Chirurgie deckt das MVZ am Standort Zell bisher die Bereiche Frauenheilkunde, Radiologie sowie die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ab, so die MVZ-Verantwortlichen.

"Wir freuen uns, darüber hinaus jetzt wie bereits am Standort Traben-Trarbach auch in Zell eine Ambulante Chirurgie unter der Leitung von Dr. med. Matthias Kötting vorhalten zu können", erklärt Sabine Raimund, Co-Geschäftsführerin des Klinik-Trägers ViaSalus. Vladimir Lejrich, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Mittelmosel ergänzt: "Dadurch, dass sich beide Einrichtungen, das MVZ und das Klinikum, einen Standort und auch Teile des Personals, das Know-how und die Infrastruktur teilen können, ergeben sich viele Synergien." "Als Chefarzt und Operateur in der Klinik für Chirurgie, Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum weiß ich, dass viele chirurgische Eingriffe auch oder sogar besser ambulant durchgeführt werden", berichtet Kötting. Den Verzicht auf einen stationären Aufenthalt und die Möglichkeit, im häuslichen Umfeld zu genesen, empfinden viele als Vorteil. "Soziale Kontakte und das gewohnte Umfeld haben erwiesenermaßen eine positive Wirkung auf den Genesungsprozess, der sich dadurch spürbar verkürzen kann", erklärt der Chirurg, der beide Seiten kennt, weiter.

In der Chirurgie am MVZ wird ein breites Spektrum an Leistungen angeboten wie beispielsweise die operative Behandlung von Krampfadern, die Behandlung und OP von Leisten- und Bauchwandbrüchen, von Enddarmerkrankungen, aber auch die Abklärung gut- und bösartiger sowie entzündlicher Erkrankungen des Bauchraumes oder die Entfernung von Haut- und Unterhauttumoren sowie Schleimbeutelentfernungen. Weiter können auch operative Behandlungen von Carpaltunnelverengungen, die Lösung von Sehnenscheidenverengungen, Gelenkspiegelungen von Schulter, Knie und Sprunggelenk oder die Behandlung von Unfallfolgen aller Art durchgeführt werden. Dazu werden hier auch OP-Vorbereitungen und Nachbehandlungen durchgeführt.

Foto: DGKK

www.mvz-mittelmosel.de