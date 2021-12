Aufgepasst: "Gelbe Füße"

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Hillesheim. Seit Donnerstag, 2. Dezember, haben alle Vulkaneifler/innen die Möglichkeit, an drei Tagen in der Woche sich in der »Impfstelle des Landkreises Vulkaneifel« in der Markt- und Messehalle in Hillesheim impfen zu lassen.