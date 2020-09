B 53: Letzter Bauabschnitt beginnt

Der Verkehr wird dann per Einbahnregelung geführt. Das bedeutet, dass der Verkehr in Fahrtrichtung Bullay unmittelbar am Baufeld über die B 53 vorbeigeführt wird. Die entgegenkommende Fahrtrichtung wird ab der zweiten Barlzufahrt über die Barlstraße und den Barl auf die Bundesstraße 53 geführt. Der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisel in Zell und Zell-Kaimt ist ab dem 7. September wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

