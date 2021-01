Bauarbeiten auf der Zielgeraden

Ziel der Bauarbeiten: Das einzigartige Gebäude mit seiner Brunnenhalle neu in Wert setzen und damit Bad Bertrich einen weiteren Glanzpunkt verleihen. Im Mittelpunkt der Bauarbeiten steht die Brunnenhalle im Erdgeschoss. Das Felsgestein hinter der Quelle wurde mittlerweile freigelegt. Die Glaubersalzthermalquelle als das Alleinstellungsmerkmal von Bad Bertrich soll künftig in der Brunnenhalle zum vorzeigewürdigen Dreh- und Angelpunkt des Gebäudes werden. Neben der Quelle und dem Kursaal selbst werden auch mehrere Toiletten und das Treppenhaus saniert. Circa 1,2 Millionen Euro stehen für die umfangreichen Maßnahmen zur Verfügung. Ortsbürgermeister Christian Arnold betont die Bedeutung des Bauprojektes für den Ort: "Wenn der Kursaal fertig ist, ist Bad Bertrich wieder für Großveranstaltungen wie Hochzeiten und Konzerte gewappnet." Neben privaten Feiern und Musikveranstaltungen sollen aber auch die ortsansässigen Vereine die Veranstaltungslocation nutzen können. Auch für Tagungen sollen die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wodurch auch Hotels und Gastronomie in Bad Bertrich gestärkt werden würden. So hat das Bauprojekt auch für den Tourismus im Kurort eine große Bedeutung. "Umso mehr freuen wir uns, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und der Tourismus in Bad Bertrich wieder volle Fahrt aufnehmen kann", so Vera Merten, Geschäftsführerin der GesundLand Vulkaneifel GmbH, die Bad Bertrich touristisch vermarktet.

Foto: GesundLand Vulkaneifel

www.gesundland-vulkaneifel.de