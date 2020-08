Berauscht in die Leitplanke

Baumaßnahmen in der Saarstraße

Stadt Trier. Wieder eine Baustelle mehr in Trier: Wegen der Anbindung eines Neubaus an das Leitungsnetz beginnen die Stadtwerke Trier (SWT) am 7. September mit Bauarbeiten an der Ecke Südallee, Saarstraße. Um den Verkehr in der Saarstraße in beide Richtungen zu ermöglichen, gelten in den verschiedenen Bauabschnitten unterschiedliche Regelungen.