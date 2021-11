Besuchsverbot im Klinikum Mittelmosel

Besucherinnen und Besucher, die Kleidung, Pflegeprodukte und andere persönliche Dinge für Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung abgeben möchten, können diese Dinge am Empfang abgeben.

Besuche sind nur in Not- und Härtefällen möglich. Besucherinnen und Besucher werden in diesen Fällen gebeten, Rücksprache mit den jeweiligen Stationsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zu halten. Beim Betreten des Krankenhauses ist jeweils ein tagesaktueller, negativer PoC-Antigen-Schnelltest vorzulegen. Auf dem gesamten Gelände des Klinikums Mittelmosel gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

