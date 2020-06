"Bühne unterm Sternenzelt" hat wieder geöffnet

"Für die ausgefallenen Veranstaltungen konnten wir Ersatztermine finden. Die bereits erworbenen Karten behalten Ihre Gültigkeit. Währenddessen haben uns ganz viele tolle Nachrichten erreicht, es wurden einige Gutscheine bestellt und niemand hat bisher eine Karte zurück gegeben. Alle stehen uns treu und unterstützend zur Seite", freut sich Michael Eichten über die Solidarität des Publikums. Am Samstag, 20. Juni ist Johannes Flöck mit seinem Programm "Entschleunigung - aber zack, zack!" zu Gast im Uessbachtal. Der Kabarettist tritt an diesem Abend um 18.15 Uhr und um 20.45 Uhr auf. Maximal sind 34 Personen für jede Veranstaltung zugelassen. Das bedeutet: Beinfreiheit soweit das Auge reicht! Der Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Beginn. Sobald die erste Show Zeit ausverkauft ist, wird die nächste freigeschaltet. Vor und nach der Veranstaltung haben die Gäste die Möglichkeit im großen Garten zu sitzen und Bier, Wein oder leckere Cocktails, serviert von Coco Chili, zu genießen. Es gibt übrigens für jeden Gast einen Gratis-"Desinfektionsdrink".

"Entschleunigung, aber zack, zack!"

Zurück zu Johannes Flöck, dem Premierengast der Spielzeit 2020: Im Zeitalter des Turbokapitalismus und der digitalen Revolution ist "Entspann dich mal" einfacher gesagt als getan. In "Entschleunigung, aber zack, zack!" bietet Johannes Flöck ganz persönliche Denk- und Humoranstöße die eigene Situation neu zu betrachten. In einer Leistungsgesellschaft, in der man selbst beim Entspannen unter Bewertungsdruck steht und an Maßstäben von Effizienz gemessen wird erfüllt dieses keinen Selbstzweck mehr, sondern gleicht dem erbringen einer Höchstleistung. Der Achtsamkeitswahn nimmt dabei bedenkliche Formen an: kürzer, schneller, weiter, besser muss es gehen. Johannes Flöck behandelt zum Beispiel Themen zum Zeitgeist, wie der neuen Wanderlust der Deutschen: "Bis vor kurzem war ich auch nicht so der Typ zurück zur Natur - Ich war der Typ zurück ins Bett!" Auch der Hype um das Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden behandelt er mit einem Augenzwinkern: "Unsere neue Schlafzimmerfarbe heißt: Sinfonie der Anmut – ich dachte erst Altrosa".Dabei wagt sich Johannes Flöck dank seiner Freundin mit einem kleinen Exkurs in die spirituelle Sinnsuche sogar bewusst auf neue Pfade und fragt sich: "Können wir unser Ändern leben?" Flöcks Auftrag: mehr Lebensqualität generieren ohne sich zu genieren. Info: www.johannesfloeck.de

Reservierungen unter: info@villa-uessbach.de oder 0 65 42 / 9 63 56 13.

Foto: privat

www.villa-uessbach.de