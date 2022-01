Koch soll VG-Bürgermeister werden

Die finale Nominierung soll durch eine CDU-Mitgliederversammlung im Frühjahr erfolgen. Die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell findet am 3. Juli 2022 statt. Der bisherige Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) geht am 31. Dezember 2022 in den Ruhestand.

Frank Koch (56), gebürtiger Traben-Trarbacher, lebt seit 1996 in der Verbandsgemeinde Zell, davon 23 Jahre in Bullay. Er ist seit 1981 in verschiedenen Kommunalverwaltungen beschäftigt. Bereits seit mehr als 18 Jahren ist er Büroleiter der zwischenzeitlich fusionierten Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Koch ist seit 2011 Mitglied des Verbandsgemeinderates Zell. Seit 2014 ist er CDU-Fraktionsvorsitzender. Hiermit verbunden sind Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Ausschüssen sowie im Aufsichtsrat der Zeller Land Tourismus GmbH. Daneben gehört er seit 2004 dem Ortsgemeinderat Bullay an und ist Mitglied des Festausschusses mit gleichzeitig umfassender ehrenamtlicher Tätigkeit für das Herbstfest Bullay. In seiner Freizeit engagiert er sich neben seinem parteipolitischen Ehrenamt unter anderem im TSV Bullay-Alf.

Karlheinz Weis, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat Zell und 1. Beigeordneter der Stadt Zell, stellte zur Nominierung durch Fraktion und Vorstand fest: "Frank Koch als Bürgermeister wird die Verbandsgemeinde Zell aufgrund seiner Kompetenz und bodenständigen Persönlichkeit nach vorne bringen." Egon Thomas, stellvertretender Gemeindeverbandsvorsitzender, ergänzte: "Mit ihm haben wir bereits jetzt im Vorstand und unserer Fraktion einen ausgesprochen kompetenten und stets ausgleichenden Ansprechpartner für die Belange der Menschen im Hunsrück und an der Mosel. Mit Ihm verfügt die CDU über einen für dieses Amt hervorragend geeigneten Bewerber. Die gesamte Partei stehe voll und ganz hinter ihm."

Foto: privat

