Corona-Infektionen: Zeller Krankenhaus stellt OP-Betrieb ein

Bernkastel-Kues: Mann mit Gewehr festgenommen

VG Bernkastel-Kues. Am Samstag, 6. Februar wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine verdächtige Person mit einem Gewehr gemeldet. Die Polizei konnte den Mann später festnehmen.