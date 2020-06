Deutlich mehr Infizierte

Der Corona-Ausbruch bei Patienten und Mitarbeitern der »Median«-Reha Klinik in Bad Bertrich ist größer, als zunächst bekannt geworden. Die Kreisverwaltung hatte am 28. Mai lediglich von zwei neuen Fällen berichtet. Wie Recherchen des Cochemer WochenSpiegel belegen, sind mittlerweile 20 Personen, die in Verbindung mit der Reha-Klinik stehen, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies bestätigte die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Das Besondere daran ist die Tatsache, dass nach dem ersten Ausbruch des Corona-Virus in der Klinik alle Patienten und Mitarbeiter auf Covid-19 getestet wurden. Damals waren lediglich zehn Personen positiv aufgefallen. Nun bestätigt die Kreisverwaltung, dass alle nun infizierten Patienten und Mitarbeiter beim genannten »ersten Ausbruch« getestet worden seien. Trotz mehrfachen Ausbruchs des Corona-Virus gab es keine Veranlassung für die Kreisverwaltung die Klinik zu schließen. Kreis-Pressesprecherin Selina Höllen: »Die Indexfälle und ihre Kontaktpersonen wurden umgehend ermittelt und für diese die Quarantäne angeordnet. Alle positiv getesteten Personen und Kontaktpersonen befinden sich nicht mehr in der Klinik. Die Infektionskette nach RKI-Richtlinie ist unterbrochen. Es gab keine Veranlassung für eine Schließung der Klinik; diese wäre auch nicht verhältnismäßig gewesen. Das Vorgehen des Gesundheitsamtes erfolgte in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium.«

