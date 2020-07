Digitalisierte Ortsgeschichte

Verdächtiger Kinderansprecher festgenommen

Treis. Am Dienstagabend, 21. Juli, ist in Treis ein verdächtiger Kinderansprecher festgenommen worden. Das teilt die Polizeiinspektion Cochem mit.Ein 28-Jähriger, polizeilich bekannter, pakistanischer Asylbewerber hatte, so die Polizei, in Treis-Karden am Camping-Platz zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren angesprochen. Er fragte nach, ob er sie berühren dürfe und äußerte Gefallen an…

