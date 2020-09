"eCall" löst Rettungseinsatz aus

25-jährige Frau stirbt nach Gewalttat

Euskirchen. Der Beschuldigte attackierte seine Frau in der Euskirchener Wohnung so heftig, dass sie im Krankenhaus starb.Wie die Bonner Polizei mitteilt, ist in den späten Abendstunden des vergangenen Samstags, 12. September, eine 25-jährige Frau in einer Wohnung auf der Kommerner Straße in Euskirchen verletzt aufgefunden. Nach dem aktuellen Sachstand war die Frau…