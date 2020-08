Ein Netzwerk für St. Aldegundis

In Belgien kennt man 25 Orte mit Verehrung der Heiligen Aldegundis, in den Niederlanden sind es zwei Orte und in Luxemburg ebenso zwei. In Deutschland konnten neun Gemeinden gefunden werden, die die Heilige verehren. Die Heilige Aldegundis (639-684) wird in der katholischen Kirche als Nothelferin bei Krankheit und Todesgefahr angerufen. Ihr Gedenktag ist der 30. Januar. In Deutschland soll St. Aldegund an der Mosel, als "Namensträger" der Heiligen, es übernehmen, mit den deutschen Gemeinden Kontakt aufzunehmen um ein "Netzwerk" der St.Aldegundis-Pfarreien zu gründen. Dieses Netzwerk soll dem gegenseitigen Informationsaustausch dienen. Um die Informationen für alle zugänglich zu machen wurde die Homepage www.st-aldegundis-netzwerk.de eingerichtet.

Foto: Markus Kroth