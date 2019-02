Hier ist Karneval - der Narrenfahrplan für die Region

Trier. An dieser Stelle finden Sie ab sofort und in den kommenden Wochen Termine und Infos rund um das närrische Treiben in der Region Trier:Trier Die Termine der KG "M'r wieweln noch" en Zalawen finden Sie hier. Die Termine der KG Trier-Süd gibt es hier. Die Termine des KV Palenzia finden Sie hier. Die Termine des KC "Grün-Weiss" Euren gibt es hier. Die Termine des Carnevalsvereins…