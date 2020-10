Eine "Mordsgaudi"

In "normalen Zeiten" würden in der Region Woche für Woche Oktoberfeste stattfinden. Doch, was ist in Corona-Zeiten schon normal? Immerhin ist auf Ulrike Platten-Wirtz Verlass. Die Hunsrückerin hat, wie geplant ihren dritten Kriminalroman veröffentlicht: "Mordsgaudi – Der dritte Fall für Franka Fröhlich" spielt wie ihre ersten beiden Kriminalromane in und um Mörsdorf.

Zum Inhalt: Ausgerechnet am Eröffnungstag des legendären Mörsdorfer Oktoberfests wird ein armer Schlucker aus dem Dorf, ermordet aufgefunden. Mit dabei sind die bekannten Protagonisten: die Journalistin Franka Fröhlich, der Dorfpolizist Hansen und die Dorfbäckerin Trudel Hansen.

"Ich sollte übrigens im Festzelt aus dem Krimi lesen, aber das Oktoberfest musste ja abgesagt werden. Vielleicht klappt es im kommenden Jahr", hat Corona auch hier die Finger im Spiel. Etwas Gutes hatte das Virus: Im Frühjahr hatte die Autorin mehr Zeit zum Schreiben. Und es hat sich offensichtlich gelohnt: "Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv. Viele haben schon vor Monaten gefragt, wann der Krimi denn fertig sei", erzählt Ulrike Platten-Wirtz, die auch in diesem Roman den Hunsrück und seine Menschen in den Vordergrund rückt - Schmunzeln erlaubt. Der Roman »Mordsgaudi« ist im »Kontrast-Verlag« erschienen und im Buchhandel erhältlich (www.kontrast-verlag.de).

An diesem Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, wird Ulrike Platten-Wirtz im Café "Zur Tanke" in Kail aus dem Krimi "Mordsgaudi" lesen.

Foto: Pauly