Erster Schultag fiel ins Wasser

Im Untergeschoss des Gebäudes in der Plänterstraße 42 wurde die komplette Küche, ein Speisesaal sowie Technikräume überflutet. Im Erdgeschoss des in einem Hang liegenden Gebäudes wurden Teile der Turnhalle sowie der Verwaltungsräume überflutet. Über die Höhe des Schadens in den Räumlichkeiten der Schule kann noch nichts gesagt werden. Andreas Schorn, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Zell: "Die Räumlichkeiten müssen erst von einem Gutachter der Versicherung überprüft werden." Erst dann solle, so Schorn im Gespräch mit dem WochenSpiegel, entschieden werden, ob gegebenfalls Ausweichräume in anderen Gebäuden genutzt werden müssen oder nicht.Der Unterricht am Montag und Dienstag wurde für die rund 150 Schülerinnen und Schüler abgesagt. Freiwillige Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz.

Aktuelle Infos zum Schulbetrieb können Eltern unter der Webadresse www.zell-mosel.de erhalten.