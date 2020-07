Fahrbahnerneuerung der B 53 läuft weiter

Im Anschluss folgt dann der Abschnitt zwischen der ersten Barlzufahrt und Zell-Kaimt. Dieser Abschnitt wird unter einer Einbahnregelung gebaut. Das bedeutet, dass der Verkehr in Fahrtrichtung Bullay unmittelbar an der Baustelle über die B 53 vorbeigeführt wird. Die entgegenkommende Fahrtrichtung wird dann ab der zweiten Barlzufahrt über die Barlstraße über den Barl bis zurück auf die B 53 geführt. Die Arbeiten für diesen Abschnitt werden, so der LBM, voraussichtlich bis in den September andauern. Im Anschluss an diesen Abschnitt folgt dann der noch verbleibende Abschnitt zwischen Zell-Kaimt und der zweiten Barlzufahrt unter gleicher Verkehrsführung.

